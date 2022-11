Stiri pe aceeasi tema

- 15 octombrie. Era ultima zi in care CSC Dumbravita a reusit o victorie, impunandu-se, pe teren propriu, in fata celor de la CSM Slatina. De atunci au fost sase infrangeri, atat in campionat cat si in Cupa Romaniei. Timisenii au reusit insa astazi o noua victorie, 2-0 cu Unirea Constanta, o adevarata…

- Vineri, 25 noiembrie:ora 20.00: Gloria Buzau – Concordia Chiajna.Sambata, 26 noiembrie:ora 11.00: Minaur Baia Mare – Viitorul Pandurii Targu Jiu, Metaloglobus Bucuresti – Progresul Spartac, CSM Slatina – Poli Timișoara, CSC Dumbravita – Unirea Constanta;ora 13.45: Unirea Slobozia – Unirea Dej;ora 16.00:…

- Zi pozitiva pentru ros-galbeni, nereusita insa pentru alb-verzi. Ripensia a zdrobit tinerii care joaca sub denumirea de Unirea Constanta, scor 4-0, pe „Electrica”. Nou promovata CSC Dumbravita, in schimb, a cedat la scor de forfait in fieful pretendentei la play-off FK Csikszereda. Ieri, ripensistii…

- Contrast dezgustant in Dumbravita, unde vilele aparute ca ciupercile, nu fac deloc casa buna cu drumurile neasfaltate. Se pare ca nu este o prioritate a Primariei sa faca drumuri accesibile tuturor. Ce le pasa unora daca sunt piscine naturale pe strazi, atata timp cat ei au piscine acasa. „Anul 2022,…

- Formațiile Olteniei prezente in eșalonul secund au facut partide bune in etapa a 7-a. Astfel, atat Viitorul Pandurii Targu Jiu, cat și CSM Slatina și-au trecut in cont victorii la limita, scor 1-0. Gorjenii lui Florin Stinga s-au impus pe „Municipalul“ din Targu Jiu, iar gruparea din Olt, pregatita…

- Etapa #7 din Liga 2 incepe sambata cu 6 dueluri. Meciul zilei e Steaua - Unirea Constanța, live pe GSP de la 12:00. Programul complet din Liga 2 Minaur Baia Mare - Dumbravița, live de la 11:00 Click AICI pentru statistici! Stadion: Viorel Mateianu, ex. ...

- Ieri, in ultimul meci din etapa a 5-a a Ligii secunde, Gloria Buzau a invins-o pe CSC Dumbravița, cu scorul de 2-1. Pentru echipa din Crang, au marcat Trebotic (minutul 25) și Vali Alexandru, din penalti (minutul 57), iar pentru oaspeți a inscris Ungureanu, tot din penalti (minutul 63). Din minutul…

- CSC Dumbravita a pierdut cel mai mediatizat meci din istoria echipei, cel din runda a 4-a cu CSA Steaua. Pentru prima data in istorie alb-verzii si arena „Stefan Dobay” a fost in atentia nationala, partida fiind televizata, dar fara noroc pentru gazde. A fost un sec 0-3 (0-2) in ciuda stradaniilor elevilor…