- Cotati drept favoriti inaintea startului partidei de astazi, diferenta de experienta si de valoare atarnand in balanta mai mult decat conjuncturala postura de egalitate din clasament, petrolistii si-au respectat statutul si au bifat primul succes stagional pe „Ilie Oana”. Echipa lui…

- Nationala Romaniei vine la Ploiesti, pe stadionul „Ilie Oana”, pentru primul meci „acasa” in noua competitie organizata de UEFA; Liga Natiunilor, partida cu Muntenegru, din 7 sptembrie, joc care se va desfasura „fara spectatori”. Si, sunt sanse mari sa se joace si… „fara iarba”, gazonul de pe stadionul…

- Petrolul a intrat in “ritmul” dorit pentru esalonul secund din a … doua incercare, dupa remiza cu Sportul Snagov, pe teren propriu, prima deplasare fiind un galop de sanatate pentru elevii lui Leo Grozavu. Galben-albastrii au bifat primul succes, impunandu-se la scor de neprezentare in meciul disputat,…

- Dupa ce a facut achiziții cu nume – Tordai, Plamada, Cazan, Țiganașu, Ghinga, Herea, in ordinea posturilor, mai putand fi adaugat și Danci, nereținut in lotul pentru partida de debut in ediția 2018-2019 a campionatului Ligii a II-a, cu Sportul Snagov era de așteptat, cel puțin, suporterii așteptau,…

- Petrolul a bifat al doilea esec in turneul extern efectuat, o nou-promovata croata – HNK Gorica – fiind adversara din ultimul amical, incheiat cu scorul de 1-0 pentru jucatorii din tara vice-campioanei mondiale. Croatii s-au impus cu scorul de 1-0, prin golul marcat, in prima repriza, de catre mijlocasul…

- Leo Grozavu incearca sa „puna in teren” noua formula de echipa cu care spera sa promoveze in Liga a I-a, formula pe care o creioneaza la antrenamentele tehnico-tactice. Astfel, Petrolul 52 ar putea juca și cu un fotbalist din categoria celor din „under 21” in poarta (ultimul „semnat” fiind Isvoranu),…

- Marți, 19 iunie 2018, in holul de la etajul 1 al arenei Ilie Oana, transformat in sala de recepție, partenerul-finanțator al ACS Petrolul 52 Ploiești, Veolia Romania, a pregatit cu fast prezentarea oficiala a noului antrenor principal al echipei „lupilor”, Leontin Grozavu, ultima oara la de-acum fosta…

- Chiar daca a incheiat sezonul de doua saptamani, Petrolul 52 „trage ponoasele” in urma evenimentelor de la ultimele doua partide oficiale din campionatul Ligii a III-a. Mai precis, pe rolul Comisiei de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal s-au aflat, saptamana aceasta, cele doua dosare cu privire…