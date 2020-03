Stiri pe aceeasi tema

- Etapa cu numarul 24 din Liga 2 a fost deschisa de partida CS Mioveni vs Gloria Buzau, încheiata la egalitate, scor 0-0. Gloria Buzau a avut cea mai mare ocazie a partidei. În minutul 63, Balgiu a trimis în bara din stânga a lui Florin Croitoru cu un sut de la 23 de metri.Pentru…

- Ripensia UVT primește vizita echipei Dunarea Calarași in etapa a 24-a a Ligii a 2-a. Meciul dintre cele doua echipe se va desfașura pe arena „Electrica”, sambata, 7 martie, de la ora 11:00, pe un stadion aflat in plina etapa de reparatie si care in acest moment nu are scaune. The post Ripi vrea sa opreasca…

- Ripensia Timisoara are sambata un meci important, cu o vecina din zona joasa a clasamentului, Dunarea Calarasi. O mare problema pentru cele doua combatante ar putea fi terenul de joc, caci cu nici macar 24 de ore inainte se va disputa un alt meci pe „Electrica” iar gazonul se prezinta foarte rau. Formatia…

- ACS Poli a cazut intr-un timp aproape record in derizoriu si se va zbate la primavara pentru supravietuirea in C. Fosta divizionara A, aflata in insolventa, si-a prezentat astazi achizitiile prin care spera sa atinga obiectivul salvarii. Printre numele „grele” sosite sub comanda antrenorului Silviu…

- FC Arges a terminat la egalitate cu CS Mioveni, 1-1, duminica, la Pitesti, in derby-ul Argesului, in etapa a 23-a a Ligii a II-a de fotbal. In alt meci, Gloria Buzau si Universitatea Cluj au terminat si ele nedecis, 2-2, dupa ce gazdele au condus cu 2-0. Rezultate: Sambata…

- In minutul 66 al meciului de sambata, 22 februarie 2020, FC Petrolul Ploiești și Dunarea Calarași se duelau la greu, fiecare cu scopuri adverse, firește, ploieștenii avand un ecart fragil pe tabela de marcaj, de numai o lungime, 1-0, pe care il aparau cu dinții, in speranța adjudecarii celor trei puncte…

- Ripensia Timisoara nu a avut o verificare finala usoara in compania divizionarei C CSC Dumbravita. Oaspetii alb-verzi au condus devreme cu 1-0 azi pe „Electrica”, locul unde peste o saptamana soseste Metaloglobus, prima adversara oficiala in 2020 pentru ros-galbeni. Pana la urma insistentele echipei…

- RIPENSIA TIMIȘOARA // Trendul de a inregimenta jucatori din Republica Moldova continua in campionatele interne. Vineri, De Ziua Micii Uniri, Ripensia Timisoara a anuntat intelegeri cu trei jucatori de peste Prut: Ivan Urvantev – fost international U21, respectiv gemenii Andrei si Valerii Macritchii…