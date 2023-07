Stiri pe aceeasi tema

- Puncte de prim-ajutor dotate cu aer conditionat, dozatoare de apa, medicamente, materiale si echipamente medicale, mobilier adecvat pentru odihna au fost amenajate in containere medicale sau la nivelul camerelor de garda in unitatile sanitare care tin de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale…

- Ce trebuie sa faci in perioadele de canicula. Cum se acorda primul ajutor pentru persoanele afectate de soarele puternic Este alerta de canicula in mai multe regiuni din Romania. O cupola de foc aduce temperaturi de peste 40 de grade. Caldura și temperaturile ridicate au inceput sa se faca simțite in…

- Canicula este in atenția autoritaților locale, dupa ce astazi meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru temperaturi ridicate. Primaria Arad informeaza ca au fost... The post Canicula, in atenția autoritaților aradene. Au fost amenajate puncte pentru hidratare appeared first on Special Arad…

- Specialiștii au cateva recomandari care va pot ajuta sa treceți mai ușor peste aceste zile de disconfort termic. In plus, in mai multe farmacii din județ au fost stabilite puncte de prim ajutor la nevoie.

- Primaria Sectorului 5 vine in sprijinul cetațenilor pentru a elimina, pe cat posibil, apariția unor complicații cauzate de expunerea prelungita la temperaturile ridicate din aceasta perioada. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a solicitat ca cele opt module aflate pe raza teritoriala…

- FOTO VIDEO| AJUTOR pentru persoanele din Ighiu, afectate recent de inundații. Subprefectul Mureșan: „Guvernul Romaniei le este alaturi!” AJUTOR pentru persoanele din Ighiu, afectate recent de inundații. Subprefectul Mureșan: „Guvernul Romaniei le este alaturi!” Astazi, subprefectul județului Alba, Corneliu…

- Termoenergetica anunta, duminica, faptul ca, in urma unei avarii majore, zeci de puncte termice cu sute de blocuri sau imobile sunt afectate. Intre imobilele fara apa calda este si Spitalul Militar Central. Potrivit Termoenergetica, zeci de puncte termice din Capitala sunt afectate, duminica, de o avarie.…

