Stiri pe aceeasi tema

- Scurtmetrajul de animație „O poveste despre Vlad Țepeș Draculea”, realizat dupa un scenariu de Vasile Lupașc Sfințeș, a caștigat marele Post-ul Scurtmetrajul de animație „O poveste despre Vlad Țepeș Draculea” a fost premiat la RATMA Film Festival apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chiar daca se apropie toamna, CANICULA revine, in reprize, in urmatoarele doua saptamani Chiar daca se apropie toamna, CANICULA revine, in reprize, in urmatoarele doua saptamani. Temperaturile maxime Canicula se intoarce spre finalul lunii august. Cel mai cald va fi in sud-vest, iar la munte se vor…

- Chindia s-a deplasat la Craiova 1948 pentru meciul din cadrul etapei a 5-a, unde a obținut un punct, in Post-ul Chindia obține un punct bun, in urma remizei de la Craiova. Prestație buna pentru titularul Cabuz apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Azi, un articol special, dedicat doamnei Clelia Ifrim, singurul scriitor roman prezent in Biblioteca din Cer. Doua dintre poemele Cleliei Post-ul PUNCT ȘI DE LA CAPAT – Amalia DRAGOMIR – Clelia Ifrim – singurul scriitor roman in Biblioteca din Cer apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Maia Sazalavitz a scris recent pentru „New York Times” despre o abordare interesanta a vieții, a politicii și, de ce Post-ul DE DINCOLO DE STATUIA LIBERTAȚII – Dana NEACȘU – Reducem daune și schimbam atitudini; o poveste din New York apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Era primavara și printre mugurii copacilor se auzeau primele glasuri de pasarele. La streașina casei, pe terasa, iși construia temeinic Post-ul PUNCT ȘI DE LA CAPAT – Amalia DRAGOMIR – Cat de mare este un ou mic? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Au fost odata doi oameni. Pe unul il chema George și pe celalalt Vasile. George era profesor. Vasile era director Post-ul PUNCT ȘI DE LA CAPAT – Amalia DRAGOMIR – Paradisul din cutia de chibrituri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „De din vale de Rovine / Graim, Doamna, catre Tine…” Marin ramase uitandu-se in gol la foaie. Tresari, auzind bocancii Post-ul PUNCT ȘI DE LA CAPAT – Amalia DRAGOMIR – Marin și piramida lui Maslow apare prima data in Gazeta Dambovitei .