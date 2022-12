Punct muzeal la Rucăr In așteptarea studiului de fundamentare care sa fie util demersului de a obține statut de stațiune turistica de interes național, comuna Rucar vrea sa completeze oferta turistica prin inființarea unui muzeu al localitații.In fapt, un punct muzeal al satului, dupa cum se specifica in actul de predare catre ANTREC Argeș a spațiului in care se […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, ii transmite lui Andrei Prepelița (36 de ani) ca poate ramane la FC Argeș doar in calitate de antrenor al portarilor. Consiliul Director al clubului FC Argeș a decis ca Andrei Prepelița și Jean Vladoiu sunt responsabili pentru rezultatele slabe din acest…

- CS Minaur Baia Mare a terminat la egalitate partida disputata azi, 20 octombrie, in primul meci din faza grupelor Cupei Romaniei BETANO, impotriva FC Argeș, scor 0-0. Acesta a fost primul meci oficial pentru noul antrenor al echipei din Baia Mare, Mihai Iosif. Vom reveni Dragoș HOJDA The post CUPA ROMANIEI…

- Mihai Stoica il contrazice pe Gigi Becali cu doar cateva ore inaintea partidei FCSB- Silkeborg, din grupele Europa Conference League. Patronul a pus ochii pe Arnold Garita de la FC Argeș și a anunțat ca vrea sa-l cumpere. Managerul general al echipei nu este la fel de incantat și nu crede ca trupa lui…

- O comuna din Vaslui a devenit un adevarat punct turistica pe harta, dupa ce primarul a investit in drumuri, apa curenta, parcuri noi, școli moderne și o piscina. Comuna s-a schimbat radical in ultimii ani datorita fondurilor europene. Cum a reușit o comuna din Vaslui sa devina o atracție turistica Vorbim…

- CFR CLUJ. Devine tot mai clar ca cea de-a treia aventura a lui Dan Petrescu pe banca alb-vișiniilor se apropie de sfarșit. Chiar in ziua meciului cu FC Argeș, patronul Neluțu Varga l-a pus la punct pe antrenorul care a obținut cele mai importatne performanțe din istoria clubului. Astazi, de la 20:30,…

- In acest sfarșit de saptamana conducerea Consiliului Județean și liderii PSD Argeș au participat la una dintre cele mai frumoase sarbatori din județul Argeș – Expopastoralis și Zilele comunei Rucar. Evenimentul se desfașoara in fiecare an, in luna septembrie. Și la aceasta ediție au participat sute…

- Zilele europene ale patrimoniului, eveniment cultural celebrat anual de majoritatea instituțiilor cu profil muzeistic din Europa și implicit din Romania, au fost marcate și de Muzeul National al Carpatilor Rasariteni in data de 12 și 13 septembrie, printr-o serie de activitați desfașurate de instituție…

- Mihai Teja (43 de ani), antrenorul de la FC Botoșani, a reacționat dupa infrangerea cu Petrolul, 1-2. Moldovenii au obținut un singur punct in ultimele 3 etape, la 0-0 cu FC Argeș. „Petrolul a fost mai buna, mai agresiva, determinata. Ii felicit. Noi n-am avut prospețime, agresivitatea necesara și…