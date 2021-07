Stiri pe aceeasi tema

- Costel Soptica si-a declarat public sustinerea pentru Ludovic Orban la Congresul PNL din luna septembrie, in timp ce Dan Nechifor s-a pozitionat in favoarea lui Florin Citu.Soptica l-a invins pe prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, la o diferenta de zece voturi. Potrivit organizatorilor, Soptica…

- Alexandru Muraru, candidatul susținut de Florin Cițu sa fie președinte al PNL Iași, este noul președinte al liberalilor din Iași. Florin Cițu a scris, sambata, pe facebook, ca Alexandru Muraru este noul președinte al PNL Iași. Muraru a obținut 387 de voturi din 400. „Am toata…

- Au plecat in același timp de la București, dar Ludovic Orban a ajuns mai tarziu decat Florin Cițu la alegerile din PNL Iași, iar președintele liberal a fost taxat de premier. Ludovic Orban a ajuns in sala unde se desfașoara alegerile din filiala PNL Iași in timpul discursului premierul Florin Cițu,…

- Conferința județeana a PNL Iași i-a adus pe aceeași scena și pe Ludovic Orban, și pe contracandidatul sau, Florin Cițu. Premierul a facut o grimasa cand Orban a intrat in sala, in ropote de aplauze, intrerupandu-i discursul. In timp ce iși rostea discursul, Florin Cițu a fost intrerupt de un ropot de…

- Florin Cițu are zilele acestea un turneu prin fililalele din Moldova, unde sunt alegeri in mai multe județe. Joi Suceava, vineri Vaslui, sambata Iași și Neamț. Foarte important este ca susținatorii lui sunt candidații care vor și caștiga alegerile din filialele județene. Trei dintre ei nu au contracandidat,…

- Liberalii au discutat luni, în ședința Biroului Executiv, despre organizarea congresului pentru alegerea unei noi conduceri a partidului. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a propus liberalilor ca pe 15 septembrie sa fie data la care sa aiba loc alegerea conducerii, fapt care a creat proteste…