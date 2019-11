Punct extern obținut de „Alb-negrii”: Unirea Dej – Unirea Alba Iulia 0-0 Unirea Alba Iulia a reușit astazi o remiza alba la Dej, obținand al doilea punct extern din acest tur de campionat, elevii lui Mihai Manea punand astfel punct unei serii negative de trei infrangeri consecutive. Mihai Manea: „Am dominat jocul” „Am dominat jocul de la un capat la celalalt, am avut o multitudine de ocazii, dar din pacate nu am reușit sa marcam. Speram sa incheiem turul cu o victorie, aem un meci foarte greu cu SCM Zalau in ultima runda„, a spus antrenorul Mihai Manea. Dejenii puteau deschide scorul in minutul 2, cand Florin Blaj a executat o lovitura libera, de la 18 metri, puțin… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

