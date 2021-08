Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de depunere a juramantului de investitura a avut loc miercuri, la ora 17:30, la Palatul Cotroceni.Ceremonia de la Cotroceni a fost una de scurta durata. Dan Vilceanu a depus juramantul pentru functia de ministru al Finantelor, in prezenta sefului statului, a sefilor celor doua Camere ale Parlamentului,…

- Fost șef in spionajul romanesc, Silviu Predoiu a comentat ieșirea la iveala a faptului ca premierul Florin Cițu a fost prins baut la volan in urma cu 20 de ani in SUA și a stat in arest. „Din punct de vedere legal, intrebarea intoarsa pe toate parțile, respectiv daca in aceste condiții mai…

- Fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, spune ca a tot cautat sa se vada cu premierul Florin Cițu, mai ales pe tema arzatoare a rectificarii bugetare. Acesta susține ca i-a trimis premierului mai multe analize pe tema rectificarii, dar ca acestea au ramas fara raspuns. Chiar și cu o zi inainte…

- Dupa doua saptamâni de alegeri interne, lupta pentru putere în PNL este în plina desfașurare iar Orban și Cîțu scot la atac toate atuurile de care dispun. Dupa alegerile în jumatate dintre organizații scorul dintre cele doua tabere este unul strâns și nu arata niciun…

- Alexandru Nazare, revocat joi din funcția de ministru de Finanțe, il contrazice pe Florin Cițu și spune la AlephNews ca, „la modul real, nu sunt intarzieri la Ministerul Finanțelor și premierul știe acest lucru”, anunța Mediafax. „Premierul nu a formulat niște chestiuni concrete. In prima…

- „M-ati mai intrebat legat de remaniere si v-am spus ca, in conformitate cu evaluare mea ca presedinte al PNL, dar si cu activitatea ministrilor, eu ca presedinte sunt multumit de activitatea ministrilor PNL si ii sustin. Ce m-a deranjat cel mai mult este faptul ca a fost invocat acordul meu. Nu a avut…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022, urmând sa se decida, în functie de resursele bugetare, când va fi ultima transa, subliind ca angajamentul de a dubla alocațiile va fi respectat de coaliție.”Coalitia îsi…