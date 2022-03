Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: S-a deschis punctul de informare și asistența de pe autostrada A1, la Pianu. Cum sunt ajutați refugiații ucraineni A fost deschis punctul de informare și asistența pentru refugiații ucraineni, de pe autostrada A1, km 316 – dreapta, zona Pianu. Autoritațile au prezentat cum va funcționa acesta.…

- Un punct de informare pentru cetatenii straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite proveniti din zona conflictului armat din Ucraina va fi amenajat pe Autostrada A1, pe ruta coridorului verde care tranziteaza judetul Alba, la Pianu.

- Convorbire Iohannis – Zelenski: ”Vom avea grija de toți cetațenii ucraineni care ajung in Romania” Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica seara, pe contul sau de Twitter, ca a avut o convorbire cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. „Tocmai am avut o convorbire cu președintele Zelenski. L-am…

- Aeroportul International Iasi a devenit pentru o perioada a doua casa pentru refugiatii ucraineni. Aerogara ieseana opereaza cursele care plecau de la Chisinau, la care se adauga curse charter pentru repatrierea unor cetateni din alte state care au reusit sa plece din Ucraina.

- Politistii maghiari nu primesc refugiati ucraineni din Romania, fara pasapoarte biometrice sau viza Decizie controversata a autoritatilor maghiare care au decis sa nu permita trecerea ucrainienilor dinspre Romania, daca nu pot prezenta viza sau pașaport biometric. Aceste reguli ingreuneaza și mai mult…

- Administrațiile locale din Slobozia, Fetești și Țandarei sunt solidare cu refugiații ucraineni care sunt nevoiți sa-și paraseasca țara din cauza razboiului provocat de Rusia. In a 6-a zi de la debutul conflictului militar, autoritațile locale din cele 3 orașe ialomițene lanseaza apeluri publice de sprijinire…

- In contextul intensificarii tensiunilor politice si agresiunilor militare din Ucraina, Consiliul Județean Hunedoara a elaborat un plan de masuri pentru a oferi sprijin cetațenilor ucraineni care intra, in aceste zile, in Romania pentru a fugi din calea razboiului.Luni, 28 februarie 2022, Consiliul Județean…

- SONDAJ| Cum stau partidele la inceput de an 2022 in județul Alba: In ce formațiune politica au cetațenii cea mai mare incredere SONDAJ| Cum stau partidele la inceput de an 2022 in județul Alba: In ce formațiune politica au cetațenii cea mai mare incredere Anul 2021 a reprezentat un an cu multiple provocari…