"Ziarul de Iasi" va prezinta astazi stadiul fizic si financiar al fiecarui sector de autostrada din Moldova, in baza informatiilor publicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe harta interactiva online care a fost actualizata recent. La finalul anului urmator, vom trage linie si vom putea vedea in ce masura noua guvernare PNL-USRPLUS-UDMR isi va respecta angajamentele fata de aceasta zona a tarii. In ceea ce priveste (...)