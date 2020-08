DSP Constanta informeaza: Focar COVID-19 la ANR

Conform informarii primite din partea biroului de presa al Prefecturii Constanta, in data de 12 august a.c., trei persoane care lucreaza in cadrul Autoritatii Navale Romane au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS CoV 2, dupa ce, in zilele precedente, alti doi angajati ai institutiei au fost pozitivati.… [citeste mai departe]