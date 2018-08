Pulverizare împotriva țânțarilor, la Târgu Secuiesc Primaria Municipiului Targu Secuiesc a anunțat vineri ca, in aceasta perioada, vor avea loc pulverizari impotriva țanțarilor in diferite puncte ale orașului și ale localitaților care aparțin de municipiu. Programul pulverizarilor a debutat duminica, 26 august, la Targu Secuiesc, și se va desfașura pana marți, 28 august, au transmis reprezentanții Primariei. Potrivit acestora, in acele […] Articolul Pulverizare impotriva țanțarilor, la Targu Secuiesc apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

