- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a adresat un mesaj pe Twitter rușilor care au curajul sa protesteze fața de razboiul din Ucraina. Mesajul este scris in rusa. “Suntem alaturi de cei care nu vor ca acest razboi nedemn sa fie purtat in numele lor și apara pacea”, a scris in rusa Emmanuel Macron.…

- Dincolo de alianța pe plan politic dintre Rusia și Belarus in cazul conflictului din Ucraina, cele doua sunt de aceeași parte a baricadei și in ceea ce privește producția de ingrașaminte pe baza de azot sau de potasiu. In condițiile in care rușii livreaza peste 40% din fertilizanții pe baza de azot…

- Amenințarea de la granița cu Ucraina a dus la creșterea increderii in NATO, la cote nemaiatinse din perioada entuziasmului aderarii. Totuși, cum se vede la nivelul strazii, drama prin care trece poporul vecin? Solidaritate sau indiferența? Care trebuie sa fie reacția normala a omului de rand impovarat…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) anunța ca cel putin 50.000 de ucraineni si-au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri seful agentiei pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. ”Peste 50.000…

- Actorul Mihai Bobonete a reacționat ironic in urma mesajului transmis de președintele Klaus Iohannis, luni seara, in care acesta din urma acuza recunoașterea de catre Vladimir Putin a independenței celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei. Juratul de la Romanii au talent a postat un comentariu…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este "foarte, foarte periculoasa" in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila "in urmatoarele 48 de ore", indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul "dezastrului", relateaza Agerpres."Trebuie sa intelegem ca este…

- Situația, in ceea ce privește conflictul de la granițele Ucrainei, e suficient de ambigua pentru a determina ziarul turc Milliyet, de exemplu, sa aprecieze sub titlul alarmist „Razboiul bate la usa in Ucraina” ca „relațiile sunt pe cale sa se rupa” dupa ce „maratonul diplomatic din ultimele luni a ramas…