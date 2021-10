Pulsoximetrele, la mare căutare: La ce folosesc și cum ajută în caz de Covid (VIDEO) Miile de cazuri confirmate zilnic inseamna și mulți pacienți cu forme ușoare COVID care se trateaza acasa. Pulsoximetrele sunt necesare pentru monitorizarea saturației de oxigen din sange la fiecare 4 ore. Prețurile au explodat in unele locuri: daca pe internet se gasesc de la 50 de lei, in farmacii costa pana la 400 de lei. Inainte de a va „arunca” sa cumparați aceste aparte trebuie sa știți exact ce reprezinta și cum sunt ele „legate de respirație”. Problemele de respirație sunt frecvente in randul pacienților cu infecție COVID-19. Conform studiilor de specialitate, sunt raportate intr-un procent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

