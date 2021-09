Puloverul la reducere – articol demodat?

Odata cu fenomenul de incalzire globala, avem tendința de a considera ca iernile sunt din ce in ce mai blande și ne adaptam acestui lucru și in materie de vestimentație. Puloverul, piesa centrala a iernilor geroase de altadata, a devenit cumva o piesa ascunsa in dulap, deși ar trebui sa ținem cont ca a invața sa purtam hainele in moduri diferite ne ajuta se nu ne plictisim niciodata de ele și sa putem avea un stil original chiar și cu piese clasice atemporale. Un alt lucru important de precizat este ca noțiunea de pulover, acel articol vestimentar gros și greoi, s-a schimbat odata cu apariția…