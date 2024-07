Puiu Popoviciu scapă de condamnare în dosarul Ferma Băneasa Curtea de Apel Bucuresti a anulat vineri condamnarea de 7 ani inchisoare primita in anul 2017 de Gabriel Puiu Popoviciu si a dispus achitarea omului de afaceri pentru fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa Investments SA, cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Capitala, pentru un teren de 224 de hectare. Decizia vine dupa ce judecatorii i-au admis lui Puiu Popoviciu o cerere de revizuire a sentintei de condamnare. Temeiul indicat de magistrati pentru achitare este ca fapta nu exista. „Admite cererea de revizuire formulata de revizuentul Popoviciu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de autorizatia de construire nr. 514 21.09.2020. Dosarul a fost inregistrat pe 5 ianuarie 2024, iar pe 18 iunie 2024, instanta a dat o solutie pe scurt Se muta procesul la Bucuresti De Silva Intermed SRL a fost chemata in instanta de catre Prefectura Constanta. Firma din Capitala este parata,…

- Radu Viorel Ursache Radu Viorel Ursache, fostul primar al comunei Balțatești, a obținut reabilitarea judecatoreasca in dosarul in care a fost condamnat penal la 2 ani și 8 luni de inchisoare, cu executare, pentru comiterea infracțiunii de abuz in serviciu. El a depus cererea pe rolul Judecatoriei Targu…

- Dupa trei sezoane in tricoul echipei masculine de handbal CSM Constansa, Liviu Caba se pregateste de o noua provocare in cariera. Internationalul roman, in varsta de 24 de ani, a decis ca la incheierea contractului sa opteze pentru o noua provocare in Liga Zimbrilor, in Capitala. Aparator de baza al…

- Pe 11 mai a.c., celebrul sportiv roman Mihai Leu era internat de urgența la la Spitalul Fundeni din Capitala. Decizia internarii venea ca urmare a unor complicații suferite in urma unei intervenții chirurgicale. Deși starea sa de sanatate a fost una buna, se pare ca in cursul serii de luni a fost nevoie…

- Instrumentistul și compozitorul roman Petre Ionuțescu a susținut, in data de 8 mai, un concert special in capitala Republicii Uzbekistan, in cadrul celei de-a opta... The post Artistul Petre Ionuțescu a susținut un concert la Festivalul Internațional de Jazz de la Tașkent, capitala Uzbekistanului appeared…

- Legendarul Boris Becker, 56 de ani, a fost special guest marți seara, la Sala Palatului din Capitala, cu ocazia lansarii documentarului Nasty, filmul biografic despre viața și cariera lui Ilie Nastase. Neamțul a urcat pe scena și a avut un discurs generos despre roman. ...

- Evenimentul programat sa inceapa la ora 19:00 in Piata Victoriei din Capitala și este organizat de asociatia „Tanarul de azi, schimbarea de maine”. Actiunea este un protest fata de modul in care este judecat procesul in care este inculpat Vlad Pascu.„Statul roman ne-a mai demonstrat inca o data cat…

- Evenimentul programat sa inceapa la ora 19:00 in Piata Victoriei din Capitala și este organizat de asociatia „Tanarul de azi, schimbarea de maine”. Actiunea este un protest fata de modul in care este judecat procesul in care este inculpat Vlad Pascu.„Statul roman ne-a mai demonstrat inca o data cat…