Puigdemont: Parchetul spaniol ar putea sesiza CJUE la Luxemburg

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a anuntat joi ca isi va suspenda operatiunile in Grecia, dupa adoptarea unui act normativ care introduce o reglementare mai stricta in acest sector. Uber, care opereaza in capitala Greciei din 2015, s-a confruntat cu opozitia soferilor de…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg gazduiește pana in luna aprilie a.c. expoziția de camași romanești „IA Aidoma”. Camașile expuse au fost cusute de catre membrele Asociației „Semne Cusute” din care fac parte și patru bacauance: Felicitas Farcaș, Irina Agachi, Daniela Ivu și Iulia Georgescu.…

- In luna ianuarie, cinci cetateni britanici din Olanda si doua organizatii pentru drepturile britanicilor din strainatate au intentat un proces impotriva guvernului olandez. Reclamantii sustin ca au drepturi independente in calitate de cetateni ai UE, fara nicio legatura cu faptul ca sunt cetatenii…

- Un tribunal din Amsterdam a cerut miercuri Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP. 'Trimitem intrebarile la Curtea…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…