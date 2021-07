Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc sambata noapte pe DN 1, in apropierea municipiului Ploiesti, a informat Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, potrivit Agerpres . Un urs a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism, aproape de intrarea in Ploiesti, dupa ce șoferul nu a putut evita impactul cu animalul.…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a fost ranit de o mașina, pe bulevardul Unirii, traficul fiind dirijat in zona intersecției cu Transilvaniei. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca un autoturism condus de un șofer buzoian de 37 de ani, pe Bulevardul Unirii, pe direcția Buzau catre Ploiești,…

- Un biciclist a fost lovit mortal de o mașina pe un drum județean din județul Dambovița. Potrivit unui comunicat al IPJ Dambovița, remis presei in noaptea de duminica spre luni, accidentul a avut loc pe DJ 401A, intre localitațile Potlogi și Carpeniș. Din primele date, un barbat de 27…

- Un barbat de 54 de ani a fost lovit mortal de o mașina scapata de sub control pe raza comunei Ulma. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.30. Pompierii ajunși la fața locului l-au gasit pe barbat cu leziuni foarte grave, incompatibile cu viața. La scurt timp s-a declarat decesul. Potrivit…

- Vineri, 21 mai, la ora 12.25, pe Calea Dacia, la intrarea in municipiul Campina a avut loc un accident rutier grav, in urma caruia un barbat de 41 de ani a ajuns la Spitalul Județean din Ploiești, fiind și acum in coma, la patru zile de la accident.

- Este doliu uriaș in lumea muzicii populare romanești! Celebrul cantareț Corin Dobrinescu s-a stins din viața, dupa ce o mașina l-a lovit mortal. Vestea a fost un real șoc pentru apropiații și familia lui, fiind inca in stare de șoc. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- Doi oameni au murit și doi au fost raniți grav, vineri, pe DN 1, in zona localitații Baicoi, din Prahova, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un stalp de electricitate. Potrivit Poliției Prahova, accidentul de pe DN 1, din zona Baicoi , s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești.…

- Un cumplit accident rutier a dus la moartea unui copil de numai 12 ani, lovit de o mașina in orașul Siret. Accidentul s-a petrecut marți, in jurul orei 16.00, iar primele informații indica faptul ca minorul traversa pe trecerea de pietoni. Mașina care l-a lovit este inmatriculata in Botoșani. ...