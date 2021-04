Pui de urs adoptat de un cimpanzeu, la grădina zoologică din Gaziantep Un pui de urs de aproape o luna, dus la gradina zoologica din Gaziantep, Turcia, dupa ce a fost salvat din miinile celor care l-au transportat ilegal in țara, și-a gasit repede partener de joaca. Ursulețul numit Boncuk a fost adoptat de un cimpanzeu afectuos, care se numește Can. Noii prieteni au fost surprinși in ipostaze adorabile, imbrațișați sau jucindu-se impreuna. Puiul de urs Boncuk e Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

