- O patrula de siguranta publica a gasit animalul intr-un cartier din Targu Ocna, Bacau. Puiul de caprioara nu se putea deplasa si a fost chemat un medic veterinar pentru a-i acorda ingrijiri medicale.

- Un tanar a murit, iar un altul a fost grav ranit, dupa ce peretele unui imobil aflat in curs de renovare s-a prabusit peste ei. Accidentul de munca s-a produs in localitatea Trusesti, victimele, de 34 si, respectiv, 35 de ani, fiind angajati ai unei firme de constructii din municipiul Dorohoi. „Pompierii…

- Un sofer a fost accidentat mortal, miercuri, pe autostrada A1, in zona municipiului Arad, cand incerca sa stinga un incendiu izbucnit la o automacara de mare tonaj, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, citat de Agerpres . Incendiul a fost sesizat in jurul orei 13.30, iar cateva minute…

- Un barbat, de 33 de ani, a fost ranit prin injunghiere in locuinta sa din municipiul Constanta, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui scandal in care a mai fost implicat un alt barbat, de 38 de ani, acesta fiind gasit de politisti la spital, cu o plaga prin impuscare, informeaza Agerpres .…

- Ieri, 08 martie a.c., un apel la 112 anunta politistii Sectiei nr. 8 Politie Rurala Letcani despre un accident rutier ce avusese loc pe DE 583. Politistii s-au deplasat de indata la fata locului, moment in care langa cele doua masini avariate, au observat doua femei care plangeau, insotite de doi copii,…