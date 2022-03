Stiri pe aceeasi tema

- Sportivele de la CS Navodari au avut evolutii foarte bune, obtinand noua medalii, iar victoriile au venit inainte de limita. CSM Danubiu Tulcea a avut unul dintre cele mai puternice loturi prezente la Cupa Romaniei. Clubul din judetul vecin a participat cu 13 sportive, toate obtinand medalii. Reprezentantele…

- Saptamana aceasta, pugilistele legitimate la Clubul Sportiv Navodari participa la Cupa Romaniei la box feminin, competitie organizata la Bucuresti. Lotul constantean, coordonat de antrenorii Marcel Jipeanu si Ferodin Ablalim, are drept obiectiv apararea celor cinci titluri nationale si totodata castigul…

- In acest weekend are loc, la București, finala Campionatului Național de Seniori și Tineret la atletism, competiție desfasurata in sala. Sportiva de la CS Țara Barsei 2011 Brasov, Adina Circiogel, a obținut locul 2 (medalie de argint) la tineret, in proba de 400 metri, cu timpul 57,18 secunde. Adina…

- Sportivii secției de arte marțiale a CSM Focșani 2007, pregatiți de sensei Daniel Fusaru, au participat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Campionatul Național individual karate SKDUN care a avut loc la Voluntari, in sala ,,Gabriela Szabo”. La competiție au luat startul circa 600 de sportivi, de la…

- Primarul Ion Georgescu anunța ca sambata, 12 februarie 2022, echipa CS Dacia Mioveni va juca in meciul primului tur din Cupa Romaniei la handbal feminin Fan Courier. Adversara Mioveniului este Școala Nr.181 SSP București, echipa aflata in Divizia A, liga inferioara a Campionatului Național de Handbal.Meciul…

- Canotorii de la CSM Suceava au avut o comportare remarcabila la Cupa Romaniei la ergometru, obținand cinci locuri unu, doua locuri doi și un loc trei.Pe prima treapta a podiumului de premiere au urcat sportivii Marian Guia, in proba de simplu a juniorilor I, Andrei Ciornei, Antonel Avacariței, ...

- Cei trei sportivi de la CS Navodari care au participat la Campionatul European din orasul Zalaegerszeg (Ungaria) au avut evolutii remarcabile, reusind sa cucereasca noua medalii, fiecare concurand la cate trei probe - box, K1 si Light Contact. Cei trei sportivi sunt Fabian Jipeanu, care si-a adjudecat…

- Targumureșeanca Szocs Bernadette, legitimata la Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" București, a obținut medalia de bronz la Cupa Romaniei de tenis de masa pentru seniori, competiție ce a avut loc la Dumbravița, in județul Timiș. Bernadette, principala favorita a competiției, a fost invinsa, surprinzator,…