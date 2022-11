Pugilist de bronz la CN de juniori

Stiri pe aceeasi tema

- La Campionatul National de box pentru juniori, desfasurat la Braila, au urcat pe podium si trei sportivi din judetul Constanta, doi de la CS Navodari si unul de la CS Farul Constanta, toti obtinand medalia de bronz. Este vorba de Aaron Leonardo Macaila categ. 75 kg si Damian Ioan Ungureanu categ. 80…

- Sectia de box a CSM Ploiesti se poate lauda, de la finalul saptamanii trecute, cu un nou campion national, Fabian Stroe fiind cel care a urcat pe prima treapta a podiumului cu prilejul Campionatelor Nationale de Box pentru Juniori, de la Braila! Sportivul pregatit de Titi Tudor si Adrian Pirlogea a…

- Campionatul Național de juniori de la Targu Mureș le-a oferit ocazia tinerilor luptatori de la CS Medgidia sa cucereasca o medalie de argint, doua medalii de bronz și alte clasari foarte bune in competiția finala.Astfel, Rareș Moldoveanu a cucerit argintul la 60 de kg, iar Laurențiu Gheorghe a reușit…

- Targu Mureș. Recent, a avut loc finala Campionatul Național de Juniori U20 la lupte greco-romane, unde Aradul a fost reprezentat de sportivul Claudiu Costea (la categoria 72 kg) de la C.S. Glogovaț 2013.

- Elevii romani au obținut doua medalii de aur, patru de argint, una de bronz și o mențiune speciala in cadrul Olimpiadei Europene de Informatica pentru Juniori (EJOI 2022), dupa cum anunța Societatea pentru Excelența și Performanța in Informatica (SEPI), care pregatește olimpicii romani pentru competiții…

- Trei medalii, doua de aur și un bronz, pentru Romania! Campionatul Mondial de Inot pentru Juniori de la Lima, Peru, s-a incheiat cu alte doua titluri mondiale și un bronz pentru sportivii romani. David Popovici incheie un an de poveste și iși adauga in palmares un nou aur,, la 100 m liber. El a inotat…

- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, iar Bianca Costea a obținut prima poziție in proba de 50 n liber feminin. Vlad Stancu a obținut medalia de bronz in finala probei de 1.500 m liber.

- ​Stafeta mixta de 4×100 m liber a Romaniei, din care face parte si David Popovici, a caștigat vineri medaliile de argint in cadrul Campionatelor Mondiale de Natație pentru Juniori de la Lima (Peru), a transmis Federația Romana de Natație. David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea și Rebecca…