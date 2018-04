Pugdemont: Parchetul spaniol ar putea sesiza CJUE la Luxemburg

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul general spaniol a anuntat vineri ca intentioneaza sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene la Luxemburg dupa decizia unui tribunal german de a respinge extradarea fostului lider separatist catalan Carles Puigdemont acuzat de Madrid de rebeliune, informeaza AFP si Reuters.

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a anuntat joi ca isi va suspenda operatiunile in Grecia, dupa adoptarea unui act normativ care introduce o reglementare mai stricta in acest sector. Uber, care opereaza in capitala Greciei din 2015, s-a confruntat cu opozitia soferilor de…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg gazduiește pana in luna aprilie a.c. expoziția de camași romanești „IA Aidoma”. Camașile expuse au fost cusute de catre membrele Asociației „Semne Cusute” din care fac parte și patru bacauance: Felicitas Farcaș, Irina Agachi, Daniela Ivu și Iulia Georgescu.…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Parchetul general spaniol a anuntat ca va cere un nou mandat european de arestare pe numele lui Carles Puigdemont, daca acesta se va deplasa, luni, in Danemarca, unde ar urma sa participe la o dezbatere la Universitatea din Copenhaga, relateaza News.ro, citand agentia Belga.

- Curtea de Apel olandeza a confirmat marți deciza instanței inferioare care returneaza drepturilor asupra marcii de vodca „Stolichnaya“, deținute de concernul Spirits International, inregistrat in Luxemburg, companiei ruse de stat „Soyuzplodoimport“. Aceasta decizie se aplica numai pe teritoriul Olandei,…