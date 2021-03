PUG-ul Piteștiului, prima dezbatere publică Astazi, 22.03.2021, a avut loc intalnirea de lucru in cadrul elaborarii proiectului de actualizare a PUG-ului municipiului Pitești, care s-a ținut in Sala Mare a Filarmonicii Pitești, incepand cu ora 11:00. La dezbatere au participat urbaniștii reprezentanți ai societații care elaboreaza noul PUG, alaturi de reprezentanți ai Primariei Municipiului Pitești, ai Consiliului Local Pitești, ai […] Articolul PUG-ul Piteștiului, prima dezbatere publica apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

