- Primaria comunei Raciu, titulara investiției ”Sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate in localitațile Raciu, Sanmartinu de Campie, Caciulata, Leniș, comuna Raciu, județul Mureș – etapa finala” anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția…

- Autoritațile locale din comuna Salașu de Sus iau masuri pentru protejarea cetațenilor. Edilii au decis sa le distribuie locuitorilor maști, manuși și dezinfectant. ”Luand in considerare masurile de prevenție a raspandirii virusului COVID-19 și perioada sarbatorilor pascale in care suntem nevoiți…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), aduce la cunoștința opiniei publice ca astazi, 01 aprilie 2020, efectueaza plațile aferente Masurii M215 – Plati privind bunastarea animalelor – pachet a) Plați in favoarea bunastarii porcinelor, pentru cererile depuse in anul 2019. Suma totala…

- Primaria comunei Moara demareaza o campanie de sprijinire a persoanelor vulnerabile, singure, fara nici un ajutor. Campania a fost lansata in mediul online, pe https://www.facebook.com/MOARA-News-108101590799750/, unde se precizeaza ca „in aceasta perioada, in care este nevoie mai mult ca ...

- 87 de persoane vulnerabile de pe raza Protopopiatului Reghin, aflate in izolare din cauza Covid-19, au primit ajutor din partea Protoieriei prin Programul „Solidaritate prin Filantropie”, potrivit Basilica.ro.Acestui demers s-au alaturat Parohia Filpisu Mare, Parohia Lunca, dar si Primaria…

- Fostul primar al comunei Maracineni, Niculae Serban, a murit in aceasta dimineata. Serban a condus primaria din Maracineni vreme de doua mandate, din 2004 pana pana in anul 2012, iar pana in 2016 a ramas consilier local reprezentand PSD-ul.

- Primaria comunei Bistra a depus la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) un proiect pentru dotarea Centrului de Zi pentru Copii „Sf. Nicolae”. Administratia locala a solicitat peste 46 de mii de euro pentru dotarea cu mobilier dar si materiale didactice, birotica, materiale educative,…

- Sambata și duminica, echipa feminina de handbal a CS Minaur va participa la un turneu de pregatire in Ungaria, jocul din campionatul Ligii Florilor Mol cu Magura Cisnadie fiind amanat pentru 29 sau 30 ianuarie (din etapa 14). CS Minaur onoreaza invitația gazdelor de la Hajdunanas de a participa la Median…