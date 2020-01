Replici seismice puternice continua sa aiba loc in Puerto Rico dupa ultimul cutremur de 5,2 grade inregistrat vineri, care a starnit din nou panica in insula caraibiana, dupa seismul major de 6,6 grade produs marti care a provocat moartea unei persoane, pagube la sute de locuinte si a obligat peste 2.000 de persoane sa se instaleze in adaposturi, relateaza EFE.



Biroul pentru seismologie Red Sismica din Puerto Rico a informat ca vineri la 22:50 ora locala (sambata 02:50 GMT) s-a inregistrat o replica de 4,8 grade la o adancime de 4 kilometri.



Seismul s-a situat la 7 kilometri…