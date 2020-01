Stiri pe aceeasi tema

- Replici seismice puternice continua sa aiba loc in Puerto Rico dupa ultimul cutremur de 5,2 grade inregistrat vineri, care a starnit din nou panica in insula caraibiana, dupa seismul major de 6,6 grade produs marti care a provocat moartea unei persoane, pagube la sute de locuinte si a obligat peste…

- Autoritatile din Puerto Rico au decretat stare de urgenta dupa ce un cutremur cu magnitudinea 6,4, produs marti, a lasat in urma un mort, mai multi raniti si pagube materiale importante in sudul insulei caraibiene, in continuare afectata de efectele distrugatoare ale uraganelor Irma si Maria din 2017,…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6 grade s-a produs marți dimineața in largul coastelor statului Chile, la aproximativ 27 de kilometri de orașul Arican.Cutremurul a avut loc la ora locala 04:46 (ora Moldovei, 10:46), in vestul statului Chile, la adancimea de 45 de kilometri.

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade, produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, a dus la moartea a cel puțin 14 persoane și ranirea a 600, conform informațiilor transmise de autoritațile locale. Mai multe cladiri din regiunea afectata s-au prabușit. Autoritațile de la Tirana fac apel…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade s-a produs marti dimineata in Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala tarii, Tirana, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM). O replica a seismului s-a inregistrat la ora locala 6:08, (ora Romaniei, 7:08), inregistrand o…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,3 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana a determinat moartea a cel puțin patru persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de sursele locale, citate de contidianul The Washington Post, scrie Mediafax.Victimele din randul…

- Un cutremur cu magnitudinea Mw 6.6 a avut loc, in aceasta dimineata, in Albania, la ora 04:54:12 ora locala a Romaniei , la adancimea de 10km.Seismul a avut intensitatea epicentrala VI.Epicentrul a fost localizat la 38 km V de Tirana, 149 km SV de Prizren, 186 km V de Skopje, 203 km NE de Taranto, 209…