Autoritatile din Puerto Rico au recunoscut pentru prima data in aceasta saptamana ca peste 1.400 de decese suplimentare inregistrate in 2017 ar putea avea drept cauze uraganele Irma si Maria, readucand in discutie controversa referitoare la bilantul oficial, de 20 de ori mai mic, potrivit AFP. Puerto Rico a prezentat miercuri un raport in Congresul american, la Washington, care stabileste ca, in decursul a patru luni dupa trecerea uraganelor, in intervalul septembrie-decembrie, insula din Caraibe a recenzat 1.427 de decese in plus fata de aceeasi perioada a anului precedent. Acest document, redactat…