- Un tribunal turc a condamnat vineri la inchisoare pe viata 121 de persoane, la finalul unui proces legat de lovitura de stat esuata impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan din anul 2016, urmata de epurari de o amploare fara precedent, a anuntat presa turca, potrivit AFP. Dintre cei…

- Franta, a carei relatie cu Ankara este tot mai mult pe fondul unui contencios in Libia, a cerut miercuri Uniunii Europene UE) sa-si analizeze ”fara tabu” relatia cu Turcia, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni un ”joc periculos” al presedintelui Recep Tayyip Erdogan in aceasta…

- Un angajat turc al Consulatului american din Istanbul a fost condamnat joi la aproape noua ani de inchisoare sub acuzatia de ajutare a unui grup terorist, o decizie care risca sa amplifice tensiunile dintre Turcia si Statele Unite, relateaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Metin Topuz…

- Autoritatile turce au dispus arestarea a 275 de persoane, in principal personal militar, pentru presupuse legaturi cu reteaua condusa de clericul musulman Fethullah Gulen, acuzat de Ankara ca a organizat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, transmite Reuters, care citeaza surse din politie…

- O jurnalista turca a fost condamnata la peste un an închisoare pentru ca a criticat agenția de presa a statului Anadolu în timpul unui scrutin din 2018 câștigat de Recep Tayyip Erdogan în circumstanțe controversate, relateaza AFP. Un tribunal din Istanbul a condamnat-o pe…

- Turcia inca mai produce si livreaza componente pentru avioanele de lupta americane F-35, in pofida faptului ca a fost suspendata din acest program in urma cu aproape un an din cauza ca a importat din Rusia sisteme de aparare antiracheta, a afirmat joi seful industriei de aparare a Turciei, Ismail…

- Turcia va trimite marti in Statele Unite un avion cu echipamente medicale destinate luptei impotriva epidemiei de COVID-19, a anuntat luni presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP s Reuters, potrivit Agerpres.'Maine, vom trimite un ajutor medical Statelor Unite: masti de protectie,…

- Epidemia de coronavirus din Turcia incepe sa se aplatizeze si tara isi propune sa revina la normal dupa incheierea Ramadanului, la sfarsitul lunii mai, a declarat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de catre agentia de presa Anadolu, relateaza Reuters. Numarul de cazuri de COVID-19 au…