- Curtea Constitutionala a respins, joi, cu unanimitate de voturi, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de 54 deputati apartinand USR si deputati neafiliati, pe Legea privind protectia consumatorilor cu privire la costul total al creditarii si la cesiunea de creante. Astfel, s-a…

- Prețurile apartamentelor cresc de la o zi la alta in București și in marile orașe, dar cererea mare face ca proprietarii lor sa reușeasca sa le vanda indiferent de preț. Cu toate acestea, mulți au remarcat cu surprindere cat a ajuns sa coste un apartament in București.

- Membrii Comisiei politica externa și integrare europeana a Parlamentului Republicii Moldova au facut o vizita de lucru la Parlamentul Romaniei in perioada 17-18 iunie 2024. Din componența delegației au facut parte deputații Ina Coșeru, președinta comisiei, Alina Dandara, Mihail Druța, Vitalie Jacot…

- Lista candidatilor la primaria localitatii Valea Nucarilor, judetul Tulcea, pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este urmatoarea: VALEA NUCARILOR 1 LENTA MARIA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 MOCANU CATALIN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL Aceasta este lista completa a candidatilor pentru consiliul local Valea…

- Inspectoratul de Stat al Muncii va fi echipat cu camere de luat vederi și drone pentru a imbunatați și eficientiza investigațiile pe șantierele de construcții. Anunțul a fost facut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, la o emisiune de la postul public de televiziune. Conform ministrului,…

- Atunci cand vorbim despre telefoanele inteligente, ne gandim la diversele funcții ce le fac sa difere intre ele, nu-i așa? De la dispozitivele cu trei sau patru camere pe spate, pana la cele cu doar doua camere, dar ce dispun de zoom mai mare, exista o mulțime de criterii pe care oamenii le iau in ……

- Abia inceputa campania electorala, din teren incep sa curga informatii picante, din care intelegem ca in multe zone din judet sunt adevarate desfasurari de forte. Zilele trecute, la Naeni, doua grupuri de simpatizanti ai principalelor partide politice din Romania, PSD si PNL, s-au intalnit in satul…

- Sistem inteligent de supraveghere video, la Daia Romana. 24 de camere video vor monitoriza zonele de interes Sistem inteligent de supraveghere video, la Daia Romana. Primaria Daia Romana vrea sa asigure siguranța cetațenilor și sa previna faptele anti-sociale prin montarea a 24 camere de supraveghere…