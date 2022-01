Puci eșuat la DNA! Gavra, Most Wanted! Gata, ”buboiul” Direcției Naționale Anticorupție este pe cale sa fie spart! Iar ”puroiul” explodat va improșca multa din ”lumea buna” a politicii și sistemului deopotriva. Cu tot cu ”radicalizații” colaboraționiști din zona gri a sistemului din mediul de afaceri. Acum, bineințeles ca, la varful sistemului cel puțin, nimeni nu este atat de naiv incat sa […] The post Puci eșuat la DNA! Gavra, Most Wanted! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Serviciului Teritorial Bacau din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au dispus trimiterea in judecata a trei persoane implicate intr-un caz de angajari ilegale in cadrul Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Siret, se arata intr-un comunicat transmis, joi, de DNA, citat de Agerpres…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut o serie de intalniri cu reprezentanti din sistemul de justitie pe tema prezentarii problematicii si planurilor de actiune ale Ministerului pentru anul 2022, in acord cu Programul de Guvernare al Cabinetului Nicolae Ciuca.

- In perioada 07 decembrie 2021 ora 20:00 – 08 decembrie 2021 ora 12:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Arges – afluentii aferenti sectorului aval acumularea Vidraru – amonte acumularea Golesti Dambovita – afluentii aferenti sectorului aval acumularea Pecineagu – amonte acumularea Vacaresti (judetele:…

- Consilierii generali ai Capitalei au fost convocati pentru vineri la doua sedinte CGMB. Este vorba despre o sedinta ordinara, convocata de primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si de o sedinta extraordinara, convocata de grupul PSD. Pe ordinea de zi a sedintei ordinare se numara proiecte…

- In ultimul an si jumatate s-a vorbit tot mai mult despre sistemul imunitar, despre vitamine, alimente si stil de viata sanatos. Sistemul imunitar este prima linie de aparare a organismului impotriva bolilor. Sistemul nostru imunitar foloseste un sistem de celule si substante din corp pentru a lupta…

- Doua amenzi in valoare totala de aproape 100.000 de lei au fost incasate de administratorul unei balastiere care exploata agregate din albia raului Siret, in zona comunei Zamostea. Comisarii Garzii de Mediu și angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava au descins in zona ...

- Adrian Popescu nu s-a ales dupa mandatul in fruntea Inspectoratului General al Poliției de Frontiera decat cu gradul de chestor… Pentru ca, intre timp, magulitoarea porecla de ”Frumușelul” a fost deja uitata, odata cu parasirea funcțiilor de premier și ministru de Interne a protectoarelor Viorica Dancila…

- In ultima saptamana, Romania s-a plasat pe locul 5 in lume la numarul de decese, pe locul 6 numarul de cazuri noi de infecție cu SARS-CoV2, pe locul 10 la numarul de pacienți aflați in stare critica la ATI și pe penultimul loc in Europa la vacinare, iar situația se inrautațește pe zi ce trece. […]