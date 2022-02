Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Sapte persoane au murit, in aceasta dimineata dupa ce o ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, in zona localitatii Sarca, din judetul Iasi. La fata locului au intervenit mai multe ambulante si echipaje de descarcerare. In total, au fost implicate zece persoane,…

- Accident tragic pe A1, in apropiere de Vama Nadlac, județul Arad. Un barbat și doua femei au murit in zona Punctului de Trecere a Frontierei, pe sensul de ieșire din țara. Circulația a fost restricționata, iar potrivit primelor detalii, un autorurism a intrat sub un TIR. Oamenii legii au intervenit…

- Tragedie pe o sosea. Trei oameni au murit intr-un accident cumplit, iar alti patru au fost raniti grav O tragedie s-a petrecut joi seara, pe o sosea din Mehedinti. Trei oameni au murit intr-un accident cumplit, iar alti patru au fost raniti grav. Tragedie pe o sosea din Mehedinti. Doi frați și soția…

- Cel puțin trei persoane, printre care și o mama cu copilul ei, au decedat in urma unui accident tragic produs in Georgia. Autobuzul in care aceștia se aflau s-a prabușit intr-o prapastie. Alți cinci pasageri au fost transportați la spital.

- Tragedie pe șosea in cea de-a doua zi de Craciun. O femeie de 72 de ani a murit pe loc in urma unui accident grav ce a avut loc in Prahova. Alte patru persoane au ajuns in stare grava la spital.

- Nunta cu final tragic in Pakistan. Opt oameni au murit, iar noua au fost raniti dupa ce soferul unui autocar a pierdut controlul volanului si a intrat in curtea unei case in care se desfasura ceremonia.

- Accident de circulație in aceasta dimineața pe DN 6, intre Caransebeș și Orșova, in zona localitații carașene Teregova. In coliziune au fost implicate doua autocamioane și, din fericire, nimeni nu a fost ranit grav. Detașamentul de Pomieri Caransebeș a intervenit pentru a asigura masuri PSI, cu un echipaj…

- Un accident groaznic s-a produs, duminica, pe o șosea din județul Bacau. O mașina a fost aruncata in afara drumului dupa ce a fost lovita de un camion. Doi copii și tatal au murit. Mama a...