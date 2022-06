Publitrans trece la programul de vară Publitrans 2000 S.A. informeaza publicul calator ca in ziua de 13 iunie 2022 circulatia autobuzelor in municipiul Pitesti se va desfasura dupa un program corespunzator unei zile de duminica. Totodata, incepand de marti – 14 iunie 2022, programul de circulatie al autobuzelor se va desfasura conform orarului specific zilelor de vacanta. Noul program va fi […] Articolul Publitrans trece la programul de vara apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

