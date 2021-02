Publisind protestează în faţa Guvernului Reprezentantii Federatiei Publisind protesteaza miercuri in fata Guvernului fata de inghetarea salariilor si a sporurilor, neindexarea pensiilor cu valoarea inflatiei, precum si pentru o crestere a salariului minim corelata cu cresterea preturilor. "Nu cerem majorari salariale! Guvernul Romaniei trebuie sa respecte propriile acte normative asumate la nivel de Executiv si aprobate in Parlamentul Romaniei. Suntem bugetari iar acesta nu trebuie sa fie un stigmat! Noi nu ne putem negocia salariile asa cum nu putem refuza restrictiile, interdictiile si incompatibilitatile impuse de lege. Pentru o salarizare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Federatia PUBLISIND include 35.000 de membri de sindicat din domeniile administratie publica centrala si locala, asistenta sociala, politie si politie de frontiera, grefa judiciara, penitenciare si probatiune, sport si tineret, finante si control financiar, mediu si RA-APPS.Federatia sindicala a demarat…

