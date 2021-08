Forbes este una dintre cele mai vechi companii de media din Statele Unite. Magnum Opus Acquisition este condusa de Jonathan Lin, fost director la compania Point72, a miliardarului Steven Cohen. Acordul va permite Forbes sa profite in continuare de transformarea sa digitala, a anuntat Forbes Global Media Holdings. In timp ce veniturile generate de editiile tiparite sunt in scadere, compania si-a dublat evenimentele live si alte francize majore, dintre care majoritatea au devenit virtuale in timpul pandemiei. Forbes, cu sediul in Jersey City, a fost fondata in 1917 de B.C. Forbes, jurnalist de afaceri…