Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național din orașul brazilian Rio de Janeiro a fost inghițit de flacari uriașe și, odata cu el, au fost mistuite numeroase obiecte cu o valoare inestimabila. Celebra intituție adapostea o colecție de 20 de milioane de obiecte, printre care se numara descoperiri arheologice si documente istorice.…

