- Catolicii fac ultimele pregatiri pentru Paște, sarbatoare care va fi marcata duminica. Cu acest prilej, sute de credincioși s-au adunat la Biserica Sfantului Mormant din Israel pentru a participa la slujba din Joia Mare.

- Autoritatile din Malta au impus controlul asupra unei banci aflate in centrul scandalului de coruptie expus de jurnalista Daphne Caruana Galizia, ucisa pe 16 octombrie 2017, scrie The Guardian. Autoritatea...

- Un avion militar pentru acrobatii aeriene s-a prabusit in apropierea unei baze militare din Marea Britanie, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. Una dintre persoanele aflate la bord a murit, au anuntat autoritatile, citate de site-ul publicatiei Daily Post, scrie mediafax.ro.

- Un muncitor român în vârsta de 49 de ani, a fost transportat de urgența cu elicopterul la un spital din Pisa, dupa ce vineri de dimineața a cazut de la o înalțime de peste zece

- In Croatia este stare de alerta, unde topirea brusca a zapezii a generat alunecari de teren si inundatii de proportii. Cateva case s-au prabusit chiar in timpul unei vizite de lucru a premierului din aceasta tara.

- Claire Foy, actrița care o joaca pe regina Elizabeta in The Crown, a fost platita mai prost decat actorul care il joaca pe prințul Phillip, Matt Smith. Știrea a venit in contextul in care la Hollywood a izbucnit un adevarat scandal privind diferențele de remunerație intre actori și actrițe, scrie BBC…

- Stare de alerta in Veneția, unde centrul istoric și Piața San Marco au fost inundate. Centrul de maree din orașul italian a emis o alerta de creștere periculoasa a nivelului apei, dupa ce un val de intemperii a lovit cea mai mare parte a teritoriului Italiei.

- Croatia se confrunta cu o iarna atat de grea incat a fost mobilizata armata. In centrul si nord-vestul tarii, zapada s-a asternut in straturi de aproape jumatate de metru si, din cauza temperaturilor scazute, carosabilul este alunecos.