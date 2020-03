PUBLIKA REPORT. Moldova, sub stare de urgenţă Situația epidemiologica din tara a impus schimbari asupra vieții noastre. Numarul bolnavilor de COVID-19 este in creștere de la o zi la alta. Potrivit datelor oficiale, 149 persoane au fost diagnosticate pana acum, dintre care 24 de cazuri au fost inregistrate ieri. Citeste articolul mai departe pe publika.md…

Sursa articol si foto: publika.md

