Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș - FCSB 2-3. Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor, anunța ca va lua masuri impotriva capitanului Ionuț Șerban, eliminat la 2-1 pentru roș-albaștri. In minutul 69, Mladinovici a luat singura decizie majora corecta din Trivale. ...

- Baschetbalistii de la SCMU Craiova nu au foarte mult timp de respiro, pentru ca perioada aceasta este extrem de complicata si plina de meciuri importante. Trei restante mai au de disputat oltenii, iar una dintre ele va avea loc miercuri seara, de la ora 19.00, la Voluntari. Duelul va conta pentru etapa…

- Ceremoniile militare si religioase organizate pentru inmormantarea militarilor cazuti la datorie in accidentele aviatice care au avut loc, in judetul Constanta, in seara zilei de 2 martie, se vor desfasura sambata, 5 martie, si duminica, 6 martie, la Constanta, Bucuresti si in localitatea Lunca Corbului,…

- Fotbaliștii de la FC Argeș se pregatesc pentru cel mai important meci din sezonul regular. Echipa din Trivale va intalni luni, de la ora 17.30, in deplasare, pe FC Botoșani, in runda cu numarul 30 din Liga I, ultima din returul campionatului. Duelul din Moldova este finala pentru ultimul loc care asigura…

- Golul echipei de pe litoral a fost reusit de Mario Lacatus, care a deschis scorul dupa pauza. Echipa de fotbal din Liga a 2 a Unirea Constanta a disputat astazi ultimul meci de verificare inaintea debutului oficial in noul an, in campionat. Jucatorii pregatiti de Leo Strizu au intalnit la baza sportiva…

- Dinamo incearca sa se intareasca pe ultima suta de metri inaintea startului oficial in 2022, vineri seara in Trivale, cu FC Argeș. Astazi, roș-albii negociaza pentru a mai aduce un goalkeeper, pe Cristiano Figueiredo, 31 de ani, care trebuie sa rezilieze cu CFR Cluj, apoi sa ajunga la un numitor comun…

- Inainte de fiecare concert al instituției, Filarmonica Pitești va oferi in limita locurilor disponibile, o invitație dubla. Condiția? Raspunsul corect la intrebarea adresata de instituție. Intrebarea pentru aceasta saptamana este urmatoarea: Care sunt invitații lunii ianuarie 2022, aflați in premiera…

- Dinamo risca sa inceapa oficial 2022 cu un portar, Ștefan Fara, ce va debuta in Liga 1, iar rezerva, Eduard Chioveanu, unul adus de la juniori. Iliev nu mai vrea sa joace, Mihai Eșanu s-a accidentat. Dinamo va juca diseara amicalul cu Farul Constanța, de la ora 18:00, iar vinerea viitoare deja debuteaza…