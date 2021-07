Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul trei al serialului Avanpostul (The Outpost) are premiera pe 17 iulie, sambata, de la 20:00, la DIVA! Vara vine cu un nou sezon al serialului Avanpostul, o producție fantasy indragita de fani. Sezonul trei o readuce in atenția publicului pe Jessica Green, in rolul lui Talon, singura supraviețuitoare…

- Cel de-al doilea sezon al show-ului „Masked Singer Romania” vine cu o mulțime de suprize. Mai multe maști, mai multe vedete iși vor ascunde identitatea imbracand costume spectaculoase, iar patru detectivi agili vor pune cap la cap indiciile pentru a descoperi cine sunt cei care iși vor proteja identitatea…

- Jane Fonda a anuntat pe blogul propriu startul filmarilor pentru al saptelea sezon al serialului „Grace & Frankie”, in care joaca alaturi de Lily Tomlin, Martin Sheen si Sam Waterston, informeaza News.ro. In septembrie 2019, Netflix a anuntat ca serialul de comedie „Grace and Frankie”…

- Serialul Lucifer de pe Netflix a cucerit inimile a mii de fani in Romania. Cei care au așteptat cu sufletul la gura un nou sezon trebuie sa știe urmatoare veste. Cand apare, de fapt, sezonul 6 al serialului Netflix Lucifer Din pacate, seria urmeaza sa se incheie dupa al șaselea sezon. Filmarile s-au…

- Serialul „Vlad” revine din aceasta toamna, la Pro TV. In cel de-al patrulea sezon și ultimul, Vlad trebuie sa dea carțile pe fața și sa demaște adevarul, pastrand in minte faptul ca la final, totul se platește! Cine ii va fi alaturi, cum vor reacționa cei care l-au cunoscut cand vor afla ca Adrian a…

- Ai simțit dintotdeauna ca știi care ți-e calea. Ești dintre cei hotarați, care și-au urmat inca de mici drumul cu incredere. Chiar și in momentele de indoiala, undeva in adancul ființei tale știai ca ai drumul tau. Dar ai muncit pentru fiecare reușita a ta. Pe care ai avut grija sa n-o sarbatorești…

- Dan Negru revine peste doar cateva zile cu sezonul 10 „Next Star”. Show-ul de la Antena 1 ii va avea ca jurați pe Ștefan Banica Jr, Loredana Groza și Dorian Popa. Filmarile pentru „Chefi la cutite”, „Next Star”, „Take me out” și „Sacrificiul” au fost suspendate in luna martie a anului 2020 dupa ce s-a…