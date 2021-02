DR. C. TUNA AGE REVERSIST MASCA DE NOAPTE PENTRU FAȚA – cod produs 1104201 In timpul somnului, pielea și intregul organism se regenereaza, formand noi celule. Tenul are nevoie atat de somn, cat și de o ingrijire adecvata. Fa-ți somnul de frumusețe cu All Night Beauty Mask Dr. C. Tuna Age Reversist. Noul produs de la FARMASI conține vitamina C de aur – un amestec de vitamina C, acid ascorbic și particule de aur –care imbunatațește considerabil aspectul pielii, datorita proprietaților anti-oxidante care patrund in piele, hranind-o intens in timpul somnului. FARMASI DR. C. TUNA Balsam pentru buze…