(Publicitate) Mic ghid de alegere a parfumului Parfumul reprezinta unul dintre accesoriile care definesc orice persoana. Mirosul pe care il emana un barbat sau o femeie spune multe despre el sau ea. Daca te-ai intrebat și tu ce ți s-ar potrivi și cum ar fi indicat sa-ți alegi parfumul, ca sa ai o aroma care sa te incante atat pe tine, cat și pe cei din jur, trebuie sa știi ca sunt cateva reguli de care este bine sa ții seama atunci cand cumperi un astfel produs cosmetic. E esențial sa porți ceea ce-ți place și te definește intru totul, iar acest lucru este valabil și pentru parfum. Un parfum Armani, de exemplu, definește femeia puternica,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oricat de mult ți-ai ingriji mașina, trecerea anilor și miile de kilometri rulați lasa urme. In interior, la exterior, caroseria, farurile sau stopurile se matuiesc și iși pierd stralucirea. Din fericire, exista soluții sa-ți faci mașina sa arate ca noua, iar pentru mașinile noi exista soluții sa o…

- Patru artiști in voga, patru superputeri pe masura: umor, bipolaritate, tupeu și feminitate. Ei sunt Florian Rus, Delia Rus, Jean Gavril și Misha Miller și s-au reunit sa celebreze ce iubesc ei mai mult: muzica și simțul estetic. Dupa luni intregi in care nu s-au mai vazut, Florian Rus, Delia Rus, Jean…

- Perioada pandemiei a dat peste cap viețile tuturor, dar pare ca incepem sa ne acomodam noului mers, gasind soluții și punandu-le in aplicare. Totuși, daca inca ești in cautare de soluții, afla in randurile urmatoare cum poți face bani folosind o simpla drujba . Nu trebuie sa fii padurar sau un mare…

- Cu siguranța orice barbat și-ar dori sa-și dezvolte masa musculara intr-un mod cat mai atragator, insa unii duc aceasta dorința la nivelul de pasiune. Culturiștii reprezinta cel mai bun exemplu in acest, mai ales dat fiind faptul ca dau mereu dovada de o motivație ieșita din comun uneori, facand exerciții…

- Indiferent de tipul de activitate, munca la birou este aproape indispensabila oricarui domeniu. De la firme de IT, contabilitate, recepții de hotel, organizatori de evenimente sau chiar și cabinete medicale, toate presupun și un anumit timp de munca propriu-zisa la birou, cu durata diferita, in funcție…

- Prezentați-va latura urbana sau adoptați farmecul elementelor vintage. Instalați o unitate de baza tehnologica, pastrați toate articolele in ordine sau mențineți intimitatea fiecarui membru al casei. Care este prioritatea dvs.?Așa cum pastrați in memorie fiecare amintire și fiecare drum din viața dvs.,…

- Meseria de instalator este una la mare cautare. Oamenii vor cauta intotdeauna instalatori pentru diverse probleme. Fie ca vorbim de o conducta sparta de instalatii de apa, de un robinet care nu mai funcționeaza ori de o scurgere infundata, trebuie sa chemi un instalator. Ce atributii se afla in sarcina…