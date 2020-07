(publicitate) McCann isi transforma paginile de social media intr-o statie TV McCannRomania lanseaza McCann TV, o statie TV neconventionala care vatransmite stiri si interviuri cu personalitati locale siinternationale - anterprenori, artisti, influenceri, manageri, CEO,regizori, oameni din publicitate, media si marketing. Stirile si interviurile pot fi urmarite pe platforma online dedicata - https://mccanntv.com/ - si pe pagina de facebook a grupului McCann, care acum s-a transformat in McCann TV: https://www.facebook.com/McCannRomaniaTV/Platformagazduieste 4 tipuri de programe: “OneMinute Truth” - unprogram cu insight-uri strategice despre branduri si consumatori.“StrategicHack”-… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

