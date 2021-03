(Publicitate) Îți dorești să strângi bani? Iată TOP 3 lucruri de care să ții cont ca să îți crești economiile! Indiferent de motiv, nu strica niciodata sa iți crești economiile. Poate ca vrei sa iți deschizi un cont pentru urgențe, sa ai destui bani ca sa calatorești sau sa iți schimbi telefonul. Sa economisești bani din venitul lunar ar putea parea o provocare, insa acest lucru se poate realiza daca faci cateva schimbari in obiceiurile tale. Tot ce ai de facut este sa prioritizezi nevoile viitoare in detrimentul celor de moment. Desigur, asta nu inseamna ca trebuie sa renunți la o ieșire in oraș sau o sticla de vin din cand in cand. Este doar necesar sa devii mai conștient de cheltuielile tale. Iata TOP… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- – Cum a fost anul 2020 pentru tine? Am fost unul dificil, cu noi incercari și multe obstacole. Mi-a fost greu sa ma adaptez la noul contex: oraș, loc de munca și școala. – Care au fost obstacolele pe care le-ai intalnit și cum te-a ajutat programul Plan de Viața sa le depașești? M-am lovit de nedreptați…

- Iți dorești de foarte mult timp o piscina, nu doar pentru tine, ci pentru intreaga familie? Un constructor piscine cu experiența in domeniu te ajuta sa-ți vezi visul realitate. Acesta va fi cel care va lua fiecare mișcare pas cu pas, pentru a ajunge in final la rezultatul pe care ți-l dorești! De cat…

- Regula celor trei culori din farfurie este deja cunoscuta. Dar, daca vrei cu adevarat sa ai un stil de viața sanatos și o dieta cat mai variata, trebuie, vorba reclamei, ”sa guști curcubeul”. Partea buna este ca cele mai bune alimente din punct de vedere nutrițional pot fi grupate, in funcție de culoare,…

- Numele tau și cariera sunt definite de brandul tau personal, care iți exprima personalitatea, abilitațile și valorile. Teoretic, oricine poate avea un brand unic sau original. Practic insa, acest lucru este mai dificil decat pare. Brandul tau personal ar trebui sa fie despre tine și despre ce ai tu…

- De multe ori, incerci sa faci totul singur, insa programul aglomerat și schimbarile neașteptate iți pot incurca planul inițial. Aceeași regula se aplica și in cazul curațeniei pe care vrei sa o efectuezi in spațiul in care iți petreci majoritatea timpului. Din fericire, exista soluții! Sa angajezi o…

- A venit timpul sa pui in practica rezolutiile financiare facute la inceput de an. Ceea ce inseamna ca trebuie sa incepi sa economisesti bani. Daca nu ai mai facut asta niciodata, poate fi, intr-adevar, greu sa pornesti de undeva. Dar asta nu inseamna ca este imposibil. Ba chiar din contra. Avand in…

- Nu mai reprezinta niciun fel de secret faptul ca mereu ne dorim tot mai mult de la locuințele noastre atunci cand vine vorba despre siguranța și confort, astfel ca uneori, unica soluție pe care o avem este aceea de a redecora locuința. In general insa, acest proces presupune mult timp, investiții, idei…

- Atunci cand te muti intr-o locuinta noua trebuie sa tii cont de anumite aspecte pentru a te asigura ca nu ai facut o greseala, iar astfel vei evita sa pierzi atat bani, cat si timp. De aceea, inainte sa faci acest pas, cantareste de doua ori decizia. Analizeaza foarte bine fiecare detaliu si abia apoi…