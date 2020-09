Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Ponoran dezvolta Zlatna ca oraș modern de viitor! Cu proiecte de zeci de milioane de euro aflate in derulare, primarul Silviu Ponoran imbunatațește foarte mult calitatea vieții zlatnenilor. De multe ori și adevarurile pe care le vedem cu proprii ochi trebuie repetate…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Consiliul Județean Alba trebuie sa redevina un partener stabil pentru toate primariile, in slujba tuturor oamenilor Candidez la funcția de Președinte al Consiliului Județean Alba pentru ca vreau sa imi pun toata experiența de management acumulata la varful unor…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Daia Romana, de la BINE la FOARTE BINE! Daia Romana, de la BINE la FOARTE BINE! Dragi alegatori, Ma numesc Moldovan Silviu Mihai, am 29 de ani, sunt casatorit și sunt candidatul PMP pentru funcția de primar al comunei Daia Romana. In anul 2013, am absolvit cursurile…

- Avocat, publicist, om politic, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat din Romania in perioada interbelica, Constantin Titel Petrescu s-a nascut pe 5 februarie 1888, la Craiova. Absolvent al Facultații de Drept a Universitații din București, el avea sa devina un avocat apropiat cercurilor socialiștilor…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| FAPTE, NU PROMISIUNI! FAPTE, NU PROMISIUNI! Ma numesc Folea Cornel-Florin, sunt absolvent al Facultatii de Finante si Banci din Bucuresti, licentiat in stiinte economice. La baza formarii mele stau Liceul silvic si Școala postliceala “Grup Școlar Silvic“ din Gurghiu.…

- Administratorul cladirii in care funcționeaza Facultatea de Medicina din Sibiu și Bibioteca Central Universitara a fost confirmat, vineri, cu noul coronavirus, iar opt colegi au fost puși in izolare. Cu toate acestea, duminica se va desfașura examenul de admitere la Medicina, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- MANDRIE… O tanara din Vetrisoaia dovedeste inca o data ca vasluienii sunt adesea printre cei mai buni studenti, la orice institutie de invatamant ar merge pentru a-si desavarsi pregatirea! Alexandra Arion, nascuta intr-o familie de oameni muncitori de pe valea Prutului, a fost aleasa imaginea Facultatii…

- Spitalul Judetean de Urgenta Buzau are un nou director medical, in persoana chirurgului Razvan Dedu. Acesta o inlocuiește pe dr. Dana Marinescu, aflata in concediu medical de mai multe luni. Dr. Razvan Dedu este nascut in data de 27 octombrie 1981, in orasul Buzau. Este casatorit si are doi copii. Absolvent…