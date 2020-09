Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| FACEM CE TREBUIE!!! ACASA LA CAMPENI! ACASA LA CAMPENI este Planul de dezvoltare o orașului și a satelor aparținatoare pentru urmatorii 4ani, 2020-2024.Planul ,coordonat de Cristian Dan Pașca, candidatul Pnl la Primaria Campeni, este axat pe proiecte mari, care…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Codul Silvic – modificat dupa bunul plac al PNL! Codul Silvic – modificat dupa bunul plac al PNL! Virgil V. Hanțiu, candidat pe lista PSD la Consiliul Județean Alba Pe cei care locuiesc in zonele montane, rurale, in vecinatatea padurilor, ii așteapta din nou zile…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| MERGEȚI CU ROTAR… ȘI BLAJUL VA FI BINE! Odata la patru ani vine și ora bilanțului, momentul cand e bine și necesar sa privim retrospectiv și sa analizam cu cat mai multa obiectivitate de unde am plecat, care au fost speranțele noastre, care au fost prioritațile…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Ovidiu Bleza, candidatul PRO Romania pe lista pentru Consiliul Local Alba Iulia: “Nu fac promisiuni pe care nu le pot respecta!” In varsta de 41 de ani, Ovidiu este casatorit, are un baiat și lucreaza in mediul privat, ca administrator și director executiv, in cadrul…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Fuga de raspundere nu ține loc de pod! In urma cu exact 10 ani, pe Podul de la Partoș reprezentanții Primariei Alba Iulia se pozau de mama focului pe podul refacut atunci pe banii tuturor romanilor, respectiv din fondurile Ministerului Transporturilor. Și atunci…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Sa facem ce trebuie pentru comuna in care traim! Sa facem ce trebuie pentru comuna in care traim! Dragi locuitori ai comunei Șibot! Ma numesc Fleșeriu Marian, am 44 de ani, de profesie sunt tehnician silvic, sunt casatorit și am doi copii. Sunt consilier local…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Ne mințim frumos sau punem punctul pe rana? Ne vom sufoca economic! Ceea ce nu o spune niciun politician astazi este ce ne așteapta peste doar cateva luni și cat de adanca va fi criza economica. Și asta in timp ce aceiași politruci se grabesc sa deseneze rețele…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Clement Negruț pentru Alba, județ prosper și puternic! Clement Negruț pentru Alba, județ prosper și puternic! Președintele PMP Alba, Clement Negruț, se prezinta ca fiind cel care a luptat intotdeauna pentru cei pe care ii reprezinta și declara ca o va face in continuarecu…