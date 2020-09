Publicitate electorală| Dragi locuitori ai Comunei Săliștea Ziarul Unirea Publicitate electorala| Dragi locuitori ai Comunei Saliștea Ma adresez dumneavoastra așa pentru ca imi sunteți dragi,așa cum imi este și comuna aceasta.Este locul unde m-am format ca eleva,unde am invațat sa iubesc și sa respect tot ceea ce ma inconjoara,unde am devenit om. Cu tinerețe,dar cu destul de multa experiența in viața, vin in fața dumneavoastra și... Publicitate electorala| Dragi locuitori ai Comunei Saliștea Andreea Ștefan Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Dragi locuitori ai Comunei Intregalde Ma numesc Negruț Marius Valentin, am 31 ani și sunt din Comuna Intregalde, o zona de munte cu altitudine intre 600m si 1200m in care se regasește o gama variata de fauna si flora, cu peșteri mai mult sau mai puțin exploatate.…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Florin Tricu, candidat PMP pentru funcția de Primar al Orașului Teiuș: in 27 septembrie 2020, votul dumneavoastra conteaza! Pentru cetațenii unui oraș, alegerile locale trebuie sa fie un prilej de manifestare a opțiunii și a simpatiei fața de anumiți candidați.…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Dragi cetațeni ai orașului Teiuș și ai localitaților aparținatoare Adresandu-ma cu recunoștința și respectul pe care il port fiecaruia, cu ingaduința dumneavoastra vreau sa ma prezint și sa prezint cine sunt, de unde vin, ce gandesc și ce imi doresc sa realizez.…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Dragi locuitori ai orașului Baia de Arieș A venit, din nou, vremea sa mergem la vot pentru a hotari, impreuna, soarta orasului noastru in urmatorii 4 ani. Pentru Baia de Aries, acest vot garanteaza ca toate lucrurile bune pe care le-am facut, uniți in dorința unui…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| La Cricau ne apucam de treaba! Dragi locuitori ai comunei Cricau, timpul scuzelor pentru tot ce nu au fost alții in stare sa faca a trecut! Acum trebuie sa ne pregatim sa SCHIMBAM cu adevarat TOTUL. Prioritatea noastra cea mai mare va fi ATRAGEREA FONDURILOR EUROPENE!…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| In Mihalț se voteaza schimbarea Publicitate electorala| In Mihalț se voteaza schimbarea Dragi mihalțeni, cisteieni și obrejeni, Dupa cum bine știți, nu sunt nascut pe aceste meleaguri, dar de 25 de ani am familie, lucrez și traiesc aici. M-am integrat in viața comunitații,…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Daia Romana, de la BINE la FOARTE BINE! Daia Romana, de la BINE la FOARTE BINE! Dragi alegatori, Ma numesc Moldovan Silviu Mihai, am 29 de ani, sunt casatorit și sunt candidatul PMP pentru funcția de primar al comunei Daia Romana. In anul 2013, am absolvit cursurile…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Sa facem ce trebuie pentru comuna in care traim! Sa facem ce trebuie pentru comuna in care traim! Dragi locuitori ai comunei Șibot! Ma numesc Fleșeriu Marian, am 44 de ani, de profesie sunt tehnician silvic, sunt casatorit și am doi copii. Sunt consilier local…