- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Dragi locuitori ai Comunei Saliștea Ma adresez dumneavoastra așa pentru ca imi sunteți dragi,așa cum imi este și comuna aceasta.Este locul unde m-am format ca eleva,unde am invațat sa iubesc și sa respect tot ceea ce ma inconjoara,unde am devenit om. Cu tinerețe,dar…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Un consilier ce știe ce inseamna necazurile muncitorilor navetiști cat și a celor ce nu și-au gasit inca, un loc de munca Ma numesc Loredana Ramona Onuț și sunt candidat la funcția de consilier local al municipiului Aiud, din partea Partidului Mișcarea Populara.…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Modernizarea drumurilor județene a permis dezvoltarea comunitaților locale Repararea și modernizarea drumurilor județene, in care Consiliul Județean a investit constant, este unul dintre cei mai importanți factori care au permis dezvoltarea comunitaților locale…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| PNL Cugir face cunoscut programul de investitii pentru fiecare zona si pentru serviciile publice din localitate In 27 septembrie, cugirenii vor alege din nou Adrian Teban pentru Primaria Cugir și echipa sa de consilieri liberali pentru Consiliul Local pentru ca…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Infrastructura de calitate si implicare activa in viata comunitatii – coordonatele administratiei liberale din comuna Unirea In comuna Unirea, investițiile au fost și sunt facute pentru a crește confortul de viața al locuitorilor. An de an, primarul Gheorghe Alba…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| INVESTIȚIILE CONSOLIDEAZA PARCURSUL BLAJULUI EUROPEAN ! Dezvoltarea Blajului a continuat in ritm susținut in ultimii patru ani cand s-au concretizat pașii spre orașul european la care viseaza fiecare locuitor. Proiectele de investiții au urmarit o dezvoltare echilibrata…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Alin Stanciu: Proiectele albaiulienilor vor deveni prioritațile administrației dupa inființarea consiliului consultativ Unul dintre proiectele noastre pentru primaria municipiului Alba Iulia este inființarea ”Consiliului consultativ pentru probleme cetațenești”,…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Cum a unit Regina Maria Alba lulia de Paris Cum a unit Regina Maria Alba lulia de Paris. In 15 octombrie 2019, de Ziua Incoronarii Regilor Ferdinand si Maria, o strada din Paris a fost denumita dupa marea noastra regina Toamna lui 2019 a adus multe evenimente legate…