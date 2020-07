(Publicitate) Divorțul in instanţă – ce trebuie să știți Daca pentru a va casatori este nevoie de acordul ambilor soți, divorțul poate fi inaintat chiar și cand unul din soți nu accepta. Divorțul in instanța este singura cale de desfacere a casatoriei in acest caz. Pregatiți-va sa cautați un avocatSoții care iși doresc sa divorțeze sunt nevoiți sa apeleze la un avocat. Ce trebuie sa știe cei care au de gand sa faca acest pas este ca divorțul la tribunal nu trebuie sa fie neaparat echivalentul unei dispute. Spre exemplu, poate avea loc un divorț amiabil, cand ambii soți sunt de acord. In joc ramane stabilirea programului minorilor cuplului. In acest… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

